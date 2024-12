Masters tigres batem recordes pessoais no territorial de inverno

No passado domingo, dia 8 de dezembro, a equipa de masters do Sporting Clube de Espinho esteve presente no Campeonato Territorial de Inverno de Clubes, na categoria master, organizado pela ANNP – Associação de Natação do Norte de Portugal.

A prova decorreu na Piscina Municipal de Penafiel e contou com a presença de 8 nadadores tigres (5 masculinos e 3 femininos). Por se tratar de uma competição fora da ANCNP, o SCE competiu como extracompetição, isto é, sem classificação, onde apenas os tempos foram validados, mas sem atribuição de pontuação.

António Canelas competiu nos 100 e 200m Bruços e 50 e 100m Mariposa. Armando Costa nadou as provas de 50, 10, 200 e 1500m livres. Asa Scott participou nas provas de 50, 100 e 200m livres. Fábio Floriano competiu nas provas de 50 e 100m Bruços e 100m livres. Luís Esparregoza nadou as provas de 50, 100 e 200m livres. Flávia Santos participou nas provas de 100m Livres, 50m Costas e 50m Bruços. Manuela Oliveira participou nas provas de 50 e 100m livres e 50 e 100m costas. Yolanda Rienderhoff esteve presente nas provas de 100 e 200m costas.

No final da competição foram batidos 15 recordes pessoais.