23ª edição da Revista Dunas com Florbela Espanca em destaque

Iniciativa marcou o início das comemorações do centenário da passagem da escritora por Esmoriz

O município de Ovar lançou a 23ª edição da Revista Dunas – Temas & Perspetivas. Em destaque neste número está o artigo “Florbela Espanca e Esmoriz”, da autoria do historiador Pedro Henriques. A iniciativa decorreu no Museu Júlio Dinis no dia em que se assinalou o aniversário do nascimento e da morte da poetisa, que marca também o início das comemorações do centenário da passagem de Florbela Espanca por Esmoriz. Promovidas pela autarquia, as comemorações irão prolongar-se pelos próximos dois anos, período correspondente ao tempo que a autora viveu no concelho em duas casas, uma na Estrada Nova e outra na Casela.

