A celebrar 40 anos, Contacto realiza a 30.ª edição dos Festovar

A 30ª edição do Festovar – Festival de Teatro de Ovar está a chegar. De 23 de Setembro a 18 de Novembro, Ovar vai receber a visita de companhias de teatro vindas dos mais diversos pontos do País. Serão nove semanas com espetáculos de grupos de teatro provenientes de Ílhavo, Balugães (Barcelos), Cem Soldos (Tomar), Póvoa de Sta. Iria (V. Franca de Xira), Valongo, Águeda, Braga, Vila Nova de Gaia, Pombal e Ovar, num total de doze espetáculos, dos quais três são para a infância e juventude.O programa deste ano inclui dramas, comédias, farsas e teatro para a infância, bem como a estreia de uma nova produção pela Contacto. A sessão de abertura realiza-se no dia 22 de Setembro, sexta-feira, pelas 18h30, no Jardim Cáster, em Ovar, onde será inaugurada uma exposição alusiva aos 40 anos da Contacto que se celebram exatamente nesse dia. As reservas para os espetáculos na Casa da Contacto devem ser realizadas até 24 horas antes do dia do espetáculo, através do 917 458 614 ou do email contacto.corrente@gmail.com