Abril novembrista… outra vez

As incontáveis cadeiras vazias no auditório do Centro de Arte de Ovar já faziam antever uma sessão solene de 25 de abril, numa palavra, desinteressante. Em duas, protocolar e sintomática. Apesar do número redondo e dos cravos vermelho-vivo distribuídos à entrada, celebrar cinquenta anos da data mais importante da história da classe trabalhadora portuguesa num auditório inundado de luz artificial talvez não tenha sido a aposta mais feliz – ainda menos tendo em conta o sol ameno que se fazia sentir na rua.

Pela manhã de quinta-feira, a poucas horas de uma das maiores mobilizações populares de sempre, na Avenida da Liberdade em Lisboa (em Ovar foram cerca de dois milhares), o povo de Ovar pôde, ao abrigo do regimento “das horas certas” como diria José Mário Branco, assistir, uma vez mais, ao imbróglio político que alvoreceu em abril de 74 e escureceu em novembro de 75. Não se celebrou a rua, a festa e a ingenuidade descarada. Ao invés, celebrou-se a cooptação burguesa da liberdade encarcerada, mediada, calculada, que a democracia liberal representativa, não deixando de ser uma conquista de se saudar, defrauda, por omissão de participação e paranóia político-mediática, os saberes amplos e insubstituíveis da dêmos portuguesa e ovarense.

Leia a notícia completa na nossa edição impressa.