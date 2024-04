Alexandre Rosas passa a vice-presidente da Câmara

Realizou-se na passada quinta-feira, 4 de abril, a reunião ordinária da Câmara Municipal de Ovar, no Salão Nobre da Autarquia.

No Período de Antes da Ordem do Dia, entre outros assuntos:

– Foi destacada a receção aos representantes do Departamento de Comércio da Província de Jiangsu, uma oportunidade que possibilitou apresentar o território e as suas potencialidades em termos de investimento.

– A 9 de abril será consignada a empreitada Reabilitação/reestruturação dos edifícios da Avenida D. Maria II – Ovar, no âmbito da Estratégia Local de Habitação. O ato público decorrerá no local na obra às 11h.

– Tomou-se conhecimento da abertura do procedimento n.º 5971/2024 do Município de Ovar para a execução da empreitada de requalificação do edifício Esmoriztur. O projeto visa concluir a intervenção de reabilitação do edifício de acordo com o projeto de execução, a fim de dar continuidade à empreitada de Requalificação do edifício.

– Foram ainda abordados diversos temas, entre os quais o estado dos bebedouros do Parque Urbano, o estado do terreno do Ecocentro Municipal, assim como o ponto de as verbas a transferir para as Juntas de Freguesia ao abrigo da delegação de competências.

