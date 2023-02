Alteração da referenciação do Hospital de Ovar

Existem três momentos que importam reter sobre esta matéria:

1)29 de agosto de 2016, foi constituído um grupo de trabalho com vista à elaboração de um estudo demonstrativo do interesse e da viabilidade da constituição da Unidade Local de Saúde de Entre Douro e Vouga (ULSEDV). No seguimento da apresentação deste estudo, realizado a 30 de novembro de 2016, foi posição do Governo, através da então Secretária da Saúde, Drª Rosa Matos, que “qualquer resolução que venha a ser tomada em relação ao Hospital de Ovar deverá ser legalmente salvaguardada a possibilidade de vir a integrar, se necessário, a ULSEDV, conforme um estudo realizado em 2016”. 25 de outubro de 2017, em sede de Comissão Especializada de Saúde da AR, foi posição do PSD, por via do então deputado António Topa, a defesa do modelo de criação das ULS’s por uma questão de eficácia e eficiência de recursos, que deveriam ser ouvidos os eleitos locais e que as autarquias deveriam ter um papel na decisão.

