Amigos do Cáster celebraram este mês 30 anos de ecologia

Em 1993, um grupo de jovens preocupado com a preservação do rio que atravessa a cidade de Ovar juntou-se, fundando os Amigos do Cáster – primeiramente como um coletivo informal e, em 2000, oficializado como Associação Juvenil. Este mês, a associação completou 30 anos de atividade ecologista na região. “Não esquecendo a causa que nos deu origem – a proteção do Rio Cáster – a atividade estende-se à intervenção cívica para a conservação da natureza, à educação ambiental, à sensibilização para a preservação do planeta, e, também, à cultura e à solidariedade.”, acrescenta.

