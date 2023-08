Animação no 59.º Cruzeiro da Ria

A NADO – Náutica Desportiva Ovarense, em conjunto com o SCA – Sporting Clube de Aveiro e a ANT – Associação Náutica da Torreira levou a cabo este fim-de-semana o 59º Cruzeiro da Ria, disputado na Ria de Aveiro entre o Carregal (Ovar) e S. Jacinto (Aveiro).

A prova foi aberta a todas as classes de barcos à vela com patilhão móvel e de Vela Adaptada, Classe Hansa com a primeira largada marcada para o início da tarde de sábado.

No final das provas venceu o convívio com a realização de atividades recreativas e de animação na Marina do Carregal, que culminaram com um sunset musical promovido pela ENO -Estação Náutica de Ovar, seguido de jantar volante para todos os participantes.

No domingo, a NADO proporcionou a todos os participantes um lanche/jantar de encerramento na Marina do Carregal, durante o qual foram anunciadas as classificações e efetuada a respetiva cerimónia de entrega de prémios.