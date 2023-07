Aquisição de imóvel para serviços da Câmara gera discussão

A oposição da Câmara Municipal de Ovar (CMO), pela voz do Movimento 2030, questionou o executivo relativamente à aquisição de um escritório com cerca de 300 m2 na rua Heliodoro Salgado, nº 14, por 245 mil euros. O imóvel em causa, aponta o partido, “não tem acesso automóvel digno, não tem elevador e encontra-se no último piso [4º]”. O espaço situa-se na rua lateral da atual Câmara, em frente à antiga igreja que a Câmara adquiriu por 150 mil euros, a um espaço devoluto e a uma propriedade de dois pisos que já foi arquivo municipal: falamos de propriedades municipais no seguimento das instalações da Câmara, com ligação interna, perfazendo mais de 500 m2. Assim, o partido questionou o dispêndio de fundos em mais uma propriedade junto à Câmara antes de intervencionar as outras, que “estão aparentemente abandonadas”.

