ASAS – Anjos Solidários com concerto solidário em prol das obras na Igreja Matriz de Ovar

A Igreja Matriz de Ovar abre, uma vez mais, as portas à cultura para um concerto solidário promovido pelo grupo de Jovens ASAS – Anjos Solidários. O espectáculo, que irá realizar-se no dia 21 de Outubro, às 21h30, tem como propósito angariar fundos para a segunda fase de obras a realizar na Igreja. Para além dos elementos do grupo de jovens, irão participar no concerto os ovarenses José Carlos Silva (teclista e guitarra) e Pedro Nunes (guitarra clássica), pai e filho, respectivamente, e Fátima Melo (violoncelista). A entrada tem um custo de cinco euros. O valor angariado irá reverter, integralmente, para as obras de restauro na Igreja Matriz de Ovar. Sob o lema “Juntos Fazemos Mais pelo Nosso Património”, a paróquia de Ovar, com o padre Victor Pacheco ao leme, tem vindo a realizar um importante trabalho de restauro do edifício da igreja, num claro exemplo de preservação do património nacional.