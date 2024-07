Assinado protocolo para o encontro de escuteiros

O Município de Ovar celebrou com a Freguesia de Cortegaça, a Federação Escutista de Portugal e o Corpo Nacional de Escutas, um protocolo de colaboração para a realização, no território do concelho, do 16º World Scout Moot (Encontro Mundial de Escuteiros) e do 28º ACAREG – Acampamento Regional do Porto. A assinatura do protocolo aconteceu a 21 de junho, no Parque Ambiental do Buçaquinho e permitirá ao Município de Ovar acolher, em 2025, um evento com cerca de 10 mil escuteiros de todo o mundo e outro com milhares de escuteiros portugueses. Recorde-se que a Câmara Municipal de Ovar prevê gastar mais de 700 mil euros na empreitada do Centro Escutista do Buçaquinho, a infraestrutura de base para albergar os participantes no encontro. De referir ainda que se trata de um evento que começa na cidade de Lisboa, no dia 25 de julho. Posteriormente, durante cinco dias, os escuteiros percorrerão a pé várias localidades de Portugal, antes de chegaram a Cortegaça, por onde estarão durante três dias. O evento termina na cidade do Porto, a 3 de agosto, com uma cerimónia de encerramento.