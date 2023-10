Bloco de Esquerda com plenário agendado sobre a situação da Saúde em Ovar

O Bloco de Esquerda (BE) já tem data para o plenário, na Assembleia da República (AR), sobre a decisão do Governo de incluir Ovar numa Unidade Local de Saúde (ULS) de Aveiro. O debate está agendado para o próximo dia 20 de Outubro. Os vários partidos terão oportunidade de intervir sobre o assunto e de, nesse mesmo dia, votar o projeto do BE. O projecto dos bloquistas, já esmiuçado na edição anterior do Jornal N, visa impedir a deslocação da população de Ovar para Aveiro e a sua inclusão numa ULS. Serão ainda debatidas as várias propostas que o BE faz para o reforço do Serviço Nacional de Saúde no concelho de Ovar.

