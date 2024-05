Bosch não prevê que venda da fábrica de Ovar ameace empregos

A multinacional alemã Bosch garantiu, na última quarta-feira, que a anunciada venda da fábrica de Ovar não afetará os 1200 postos de trabalho existentes e justificou a alienação com a aposta em negócios onde a empresa está na liderança. “A Bosch quer estar entre as três melhores empresas no ramo de negócios onde está. Em negócios pequenos, não somos competitivos”, explicou o representante da Bosch em Portugal, Carlos Ribas, em conferência de imprensa realizada no Porto, para apresentação dos resultados do ano fiscal de 2023. Garantindo que a empresa quer “encontrar comprador dentro dos parâmetros da Bosch e com estratégia para o futuro” da unidade de Ovar, o responsável disse não estarem em risco os empregos ali existentes.

