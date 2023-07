Bosch, Universidade do Porto e INL assinam contrato de inovação que traz a Inteligência Artificial para dentro das fábricas

Investimento de 10 milhões de euros até 2025

A Bosch, a Universidade do Porto (U.Porto) e o International Iberian Nanotechnology Laboratory (INL) acabam de assinar um novo projecto de inovação – Sensitive Industry – na área da indústria 4.0 e AIoT, num investimento de cerca de 10 milhões de euros suportado por fundos nacionais com o apoio do COMPETE 2020, a aplicar até 2025. A assinatura do contrato decorreu na passada quinta-feira, 20 de Julho, numa cerimónia na Reitoria da Universidade do Porto que contou com a presença do presidente da AICEP, Filipe Santos Costa. “Este projecto é um exemplo da aposta da economia nacional na transformação digital. É representativo da dinâmica do ecossistema empresas, universidades e investigação e desenvolvimento tecnológico aplicado à indústria”, refere o presidente da AICEP. O Sensitive Industry irá integrar cerca de 70 profissionais altamente qualificados, entre engenheiros e investigadores, que irão contribuir para a criação de conhecimento crítico e para o desenvolvimento de soluções inovadoras a partir de Portugal com elevado impacto. “Esta parceria é mais um exemplo da aposta da Bosch nas relações de parceria com a academia e o INL, como forma de contribuir para a inovação e competitividade do país. Esperamos que daqui resultem tecnologias com impacto na indústria, tanto a nível de eficiência como custo e qualidade de produção, fazendo uso dos nossos produtos, nomeadamente câmaras e vídeo”, afirma António Pereira, administrador da Bosch em Ovar.

