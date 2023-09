Câmara de Ovar lança Orçamento Participativo com formato “mais acessível e sustentável”

A Câmara Municipal de Ovar vai organizar a 7ª edição do Orçamento Participativo Municipal (O.P.), um projeto de participação cívica, no qual os cidadãos recenseados no concelho podem propor ideias para melhorar a sua freguesia ou o concelho até um montante de 50.000 euros. As ideias que cumpram os critérios de aceitação passam à fase de votação, e as mais votadas pelos munícipes são concretizadas pela Câmara Municipal. O Orçamento Participativo arranca em meados de Setembro, com sessões de esclarecimento em todas as freguesias, que visam dar a conhecer as novas regras e formato do OP.

Segundo Ruben Ferreira, o vereador da Câmara Municipal de Ovar responsável pelo projecto, uma das principais mudanças está no aumento do número de ideias aceites na fase de recolha de propostas. “Queremos reforçar a meritocracia e, por isso, actualizámos os critérios de aceitação de ideias e mudámos o formato das sessões de recolha de propostas”, explica o autarca, e acrescenta: “Antes, por cada sessão, passavam apenas duas ideias à fase de votação, ou seja, muitas ideias meritórias eram impedidas de ir a votação. Com este novo formato, passam à fase de votação todas as ideias que cumpram os critérios de aceitação, bastando apenas serem subscritas por cinco munícipes presentes nas sessões de recolha de propostas. Assim, em vez de 16 ideias na fase de votação, podemos ter dezenas ou até centenas, o que se traduz numa significativa melhoria face ao modelo anterior”, esclarece Ruben Ferreira.

Leia a notícia completa na nossa edição impressa.