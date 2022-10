Campanha de Biorresíduos arranca em Válega e S. Vicente de Pereira

A segunda fase da recolha seletiva de Biorresíduos no Concelho de Ovar irá avançar, para já, nas freguesias de Válega e São Vicente de Pereira já na próxima segunda-feira, dia 17 de outubro, com as equipas de terreno, contratadas pelo Município e devidamente identificadas, a iniciarem o registo dos munícipes das duas freguesias na recolha seletiva porta-a-porta no setor doméstico.

A recolha seletiva de biorresíduos porta-a-porta é dirigida a todas as famílias das freguesias de Válega e São Vicente de Pereira. Este serviço inclui a oferta de um kit de adesão e que é composto por um folheto informativo, um balde interior doméstico de 7 litros e um contentor de 40 litros.

Os resíduos alimentares produzidos nas habitações devem ser depositados no balde de 7 litros, que servirá de apoio na cozinha, e depois transferidos para o contentor individual de 40 litros, que deverá ser colocado na via pública, para a recolha, nos dias e horários pré-estabelecidos.

Os biorresíduos recolhidos são encaminhados pelo município para a compostagem e transformados em adubo natural para fertilização de solos.

A recolha porta-a-porta está prevista efetuar-se uma vez por semana, em cada alojamento aderente, operando de segunda a sábado.