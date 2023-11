Campeão português da raça Cão de Gado Trasmontano é vareiro

Chama-se T-Reno de Talhas e venceu, no concurso Canino que decorreu em Bragança, a categoria Beleza Júnior da raça Cão de Gado Trasmontano. Nascido na capital do distrito transmontano, T-Reno de Talhas tem cerca de 11 meses, pesa 80 quilos e tem, de altura, 86 centímetros. Das 11 raças caninas portuguesas, o Cão de Gado trasmontano é o maior e o mais alto. Tem origem em Trás-os-Montes é utilizado como cão de guarda e protecção de gado ovino e caprino contra os lobos ibéricos.

Segundo o dono, Filipe Almeida, adora passear na praia do Furadouro, sentir a maresia fresca do mar e caminhar na areia. Apesar do seu tamanho, “é muito sociável e afável com as crianças, tendo sempre presente um grande espírito protector e de guarda do seu território”.

