Sábado, pelas 21h45, a Casa da Contacto recebe, no âmbito do FESTOVAR 2022, a peça «Raposos», o espetáculo distinguido pelo Guia dos Teatros como “Melhor Espetáculo Não Profissional” em 2020.

Foi também um dos trabalhos finalistas do Concurso Nacional de Teatro – Ruy de Carvalho em 2022, e um dos quatro espetáculos nomeados para Melhor Espetáculo Internacional nos prémios ESCENAMATEUR da Confederação de Teatro Amador em Espanha em 2021.

O trabalho artístico, com texto e encenação de Cândido Sobreiro, é um alerta sobre a propriedade da terra e os seus elementos naturais. A história fala-nos de uma barragem abandonada na construção, que não passou o tamanho das portadas da igreja da localidade, ao contrário das grandes barragens que engoliram aldeias inteiras, aqui o rio pressentindo tamanha clausura secou. Entre as árvores cortadas e a aldeia abandonada, os que ficaram, entre homens e bichos, tudo tentam para encontrar o rio novamente, algum sinal de água. Esta é uma procura efabulada sobre esconderijos, animais e homens antigos.

As reservas devem ser preferencialmente realizadas até 24h antes do dia do espetáculo através do 917 458 619 ou do email contacto.corrente@gmail.com.