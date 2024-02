Começaram as celebrações da Quaresma em Ovar

Encerrado o tempo do Entrudo, inicia-se na comunidade religiosa de Ovar um período de recolhimento e reflexão, em que a comunidade vive e demonstra a sua fé: tiveram início esta semana as celebrações da Quaresma. No centro histórico da Cidade, as tradições e devoções associadas à Quaresma têm propiciado a construção de um legado de incomparável valor cultural, especialmente nas procissões realizadas anualmente. O ponto alto das celebrações religiosas é a realização das habituais Procissões Quaresmais, que têm início pela dos Terceiros e a que se seguem a da Transladação, dos Passos, Ecce-Homo, Via-sacra e, por fim, a do Enterro do Senhor. As celebrações tiveram na passada quarta-feira, com a missa e imposição das cinzas. Com esta celebração, deu-se início ao tempo da Quaresma, que decorre até á Missa da Ceia do Senhor. A liturgia da Quarta-feira de Cinzas é um momento de “celebração penitencial comunitária”, pode ler-se no website da Comissão da Quaresma. “Orar, escutar a palavra de Deus, receber as cinzas com sentimentos de humanidade, jejuar e abster-se de certos alimentos é isso acolher a graça própria do início da Quaresma.”

