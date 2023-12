Concurso de presépios anima Válega

Até ao dia 6 de janeiro, estarão em exposição no Museu Escolar Oliveira Lopes os presépios em competição no Concurso de Presépios 2023, promovido pelo GAC – Grupo de Ação Cultural de Válega.

A iniciativa procura “contrariar” a perda de expressão do presépio na cultura natalícia, ao convidar à participação “todos os estabelecimentos comerciais da freguesia” para dessa forma incentivar a “visita de toda a população aos respetivos estabelecimentos comerciais que se encontrem a concurso”, pode ler-se no regulamento. Serão avaliados em função de critérios como: originalidade, harmonia, cores e materiais utilizados, iluminação.

Existe também uma outra categoria destinada aos mais novos: o Presépio Júnior, direcionado a crianças residentes na vila de Válega com idades compreendidas entre os 3 e os 12 anos. Nesta rubrica a votação fica a cargo do público: aquando da visita, cada pessoa recebe um papel com indicação dos presépios a concurso, e terá de assinalar aquele ao qual atribui o seu voto.

O vencedor do Júri receberá um prémio no valor 100 euros, ao passo que o vencedor do Público (para o presépio com mais likes no Facebook) terá à sua espera 50 euros. Já o Presépio Júnior tem previsto para o primeiro classificado um cartão presente no valor de 25 euros.