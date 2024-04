Contas do Carnaval em destaque na reunião de Câmara

Realizou-se esta terça-feira, 16 de abril, a reunião ordinária da Câmara Municipal de Ovar, no Salão Nobre da Autarquia.

No Período de Antes da Ordem do Dia, entre outros assuntos:

– Sublinhou-se a existência de três sentenças judiciais em que o Município de Ovar foi completamente absolvido dos pedidos contra ele formulados

– Foi destacada a consignação da empreitada de reabilitação/reestruturação dos edifícios da Avenida D. Maria II, no âmbito da concretização da Estratégia Local de Habitação

– Destacou-se ainda o festival «Ovar em Jazz», que decorreu entre 17 e 20 de abril

– Os vereadores da oposição destacaram a falta de manutenção e/ou limpeza em diversos espaços do território: a Rotunda da Pousada da Juventude, o Parque Urbano, as praias, a Estação de Ovar e as zonas envolventes da Ponte da Moita e da Ponte Nova.

– Foi ainda saudada pela oposição o início da manutenção do Depósito de Água, ressalvando que “é crucial garantir que a cor branca e a identidade visual de Ovar se mantenham intactas, para evitar que aconteça o mesmo que ocorreu com o Deposito do Furadouro”.

– Foram ainda abordados outros temas, entre os quais o concurso do Esmoriztur, um loteamento na Avenida da Praia de Cortegaça e o estado da rede viária.

No âmbito da Ordem de Trabalhos, entre outros assuntos:

– A Câmara Municipal de Ovar aprovou o Relatório de Gestão e Contas de 2023 e demais anexos. O documento refere uma despesa paga de 45.467.196 euros em 2023, o que corresponde a uma taxa de execução de 81,68%. Destaque, também, para o saldo real do exercício de 2023, que se cifrou em 706.251 euros, refletindo uma variação positiva de 2.863.264 euros comparativamente ao saldo de 2022.

