Correios de Arada rastilham assembleia municipal

No célebre filme de Bob Rafelson, com Jack Nicholson, o carteiro toca sempre duas vezes… e não é para entregar cartas. Em Arada, a partir de 22 de julho, não tocará nenhuma. Foi este o tema forte da segunda parte da Assembleia Municipal, realizada na passada segunda-feira no edifício da antiga Junta de Freguesia de São Vicente de Pereira. No que diz respeito a votação, começou-se pela respeitante à repartição plurianual de despesa para 2024, 2025 e 2026 no âmbito da manutenção e limpeza das águas pluviais do concelho. Em representação do Bloco de Esquerda, Sofia Escudeiro referiu que, embora o partido não concordasse com a operacionalização, iria viabilizar, abstendo-se. Foi assim aprovada com 30 votos a favor e uma abstenção (BE). Já relativamente à repartição plurianual de despesa sobre as refeições dos agrupamentos de escolas, a deputada municipal justificou o voto contra do Bloco: “O processo rege-se por uma restrição economicista. A qualidade da alimentação não pode andar ao sabor dos ditames do mercado. Dito isto, o Bloco defende: ‘nem mais um outsourcing’.”, rematou. O plano foi assim aprovado com 30 votos a favor e um voto contra (BE).

Leia a notícia completa na nossa edição impressa.