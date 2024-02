Costa de Prata, Barulhentas e Pindéricus premiados pelo júri

Foram anunciados os vencedores do Carnaval de Ovar edição de 2024. O júri reconheceu que não foi uma decisão fácil, atendendo à qualidade crescente do cortejo e das representações apresentadas pelos 23 grupos a concurso.Nas escolas de samba, a Costa de Prata sagrou-se novamente vencedora (pela nona vez consecutiva), ao ter representado, através de uma coreografia, a tradição das rosas damascenas, com raízes na Bulgária. Na passerelle, as Barulhentas sagraram-se bicampeãs, tendo feito desfilar vários corações de grandes dimensões, aos quais juntaram muita cor e alegria. Nos grupos carnavalescos, a vitória recaiu sobre os Pindéricus, que apresentaram um cemitério andante com várias personalidades históricas (Luís de Camões, Elvis Presley, D. Afonso Henriques, Fernando Pessoa, Charlie Chaplin, Michael Jackson): estas exibiam tiradas recheadas de humor e saíam das suas sepulturas para bailar com os fantasmas e figuras sinistras que vagueavam pelos locais fúnebres.

Eis as classificações completas dos três concursos.

Escolas de Samba

1° Costa de Prata

2° Charanguinha

3° Juventude Vareira

4° Kan-kans

Passerelle

1° Barulhentas

2° Bailarinos de Válega

3° Melindrosas

4° Levados do Diabo

5° Palhacinhas

6° Joanas do Arco da Velha

Grupos Carnavalescos

1° Pindéricus

2° Vampiros

3° Pinguins

4° Garimpeiros

5° Zuzucas

6° Marados

7° Marroquinos

8° Hippies

9° Catitas

10° Xaxas

11° Pierrot’s

12° Carrucas

13° Condores

14° Não Precisa