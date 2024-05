Crianças aplaudem libertação de gavião no Carregal

O Serviço da Proteção da Natureza e Ambiente (SEPNA) de Ovar libertou para o seu habitat natural um gavião europeu (Accipiter nisus), no Jardim de Infância (JI) do Carregal.

Esta ave havia sido recuperada pelo SEPNA de Ovar no dia 24 de março, encontrando-se desnutrida, exausta e desorientada, em resultado das condições climatéricas adversas que se faziam sentir.

Após a sua recolha, foi entregue no Centro de Recuperação de Fauna do Parque Biológico de Vila Nova de Gaia, por forma a ser tratado para poder regressar à vida selvagem.

A devolução à liberdade desta ave contou com a colaboração de elementos do Parque Biológico de Gaia que ocorreu nas instalações do Jardim de Infância do Carregal, onde puderam assistir a esta ação, alunos, professores e elementos do Gabinete Técnico Florestal da Câmara Municipal de Ovar.

A Guarda Nacional Republicana, através do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), tem como preocupação diária a proteção dos animais. Para o efeito, poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território funcionando em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas.