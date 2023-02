Crianças invadem ruas da cidade com muita cor e sorrisos

O Carnaval é uma época de festa também para as crianças. A folia, quando bem aproveitada, torna-se num importante instrumento de socialização para os pequenos. No imaginário da criança, um mundo novo e colorido abre-se à descontração característica do Carnaval. Assim foi no passado dia 12 de Fevereiro, domingo, no Carnaval das Crianças. Foram cerca de 2500 crianças, de 27 escolas e instituições do concelho, a desfilar pelas ruas do centro da cidade. Este ano, o número de participantes bateu todos os recordes e a população aderiu em massa. Desde as miniaturas de Carmen Miranda aos fervorosos defensores do planeta, tudo serviu de mote para brincar ao Carnaval. A pequenada apetrechou-se a preceito e fizeram as delicias dos milhares de espectadores que esboçavam sorrisos à passagem de um ou outro elemento mais travesso.