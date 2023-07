Curta de alunos de Ovar na final do Student World Impact Film

Com o filme intitulado “O Resgate da Cor”, os alunos do 6º A da Escola Básica Monsenhor Miguel de Oliveira, do Agrupamento de Escolas Ovar Sul, foi selecionado para o lote e finalistas do festival Student World Impact Film Festival 2023, na categoria “Best Super Short Film”. A distinção contém destaque acrescido por se tratar de uma prova que recebeu um total de mais de 13 mil submissões de 120 países. A curta-metragem foi desenvolvida no âmbito do projecto “Letras & Imagens”, sendo uma adaptação para cinema de animação da obra “O Tesouro” de Manuel António Pina. O professor João Católico assumiu a orientação dos jovens cineastas. A coordenação esteve a cargo de Bruno Marques, Maria Cartaxo e o próprio João Católico, enquanto Vasco Pereira se destacou como assistente de realização. “O Resgate da Cor” retrata uma vila repleta de pessoas tristes e cabisbaixas, amputadas da sua voz e da sua alegria de viver por uma ordem indiferente, cinzenta e sem cor, em alusão à ditadura do Estado Novo. Até que, pela voz e mão de uma criança, a cor é restabelecida no momento em que esta passa a mão sobre uma parede escura – a cor como metáfora da liberdade adquirida a 25 de abril de 1974.