Deputada Carla Madureira defende intervenção mais estrutural na defesa da costa do concelho de Ovar

Audição ao ministro do Ambiente e Ação Climática

A deputada do PSD Carla Madureira insistiu esta terça-feira na importância de uma intervenção de fundo na orla costeira do concelho de Ovar para fazer face à erosão. Numa audição ao ministro do Ambiente e Ação Climática, a parlamentar social-democrata defendeu uma acção mais estrutural e menos reactiva. “Precisamos de nos adaptar a esta realidade e de gerir a protecção costeira de forma mais estrutural e menos reactiva, por exemplo, intervindo ao nível do trânsito sedimentar ou até do recuo planeado” – vincou, na ocasião, Carla Madureira, lamentando que “continuemos a assistir, sobretudo, a intervenções pontuais e paliativas, meramente defensivas, que vão apenas adiando e mitigando o problema, ainda que possam ser necessárias”. Carla Madureira recordou que na praia do Furadouro, concelho de Ovar, o governo prometeu uma intervenção que visa a reabilitação da estrutura longitudinal e dos esporões, e questionou o governante sobre o calendário para a concretização desta obra.

Na imagem – Carla Madureira

