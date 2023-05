Despedida inglória

Fim do campeonato para o Centro Recreativo e Cultural de Maceda na segunda divisão do distrital de futsal.

Na deslocação à Mealhada, ao Pavilhão Municipal do Luso, a turma macedense voltou a não ser capaz de derrotar o Atlético Clube do Luso: a equipa da casa triunfou por duas bolas a uma. Recorde-se que o AC Luso já tinha vencido, na primeira volta, no Pavilhão Gimnodesportivo Maceda, o CRC por 0-1.

Este jogo marca o término da prova, na qual o Maceda pontificou no sexto lugar, a quatro pontos do SC Silvalde e a 24 pontos do líder ACD Azagães.

Tratou-se de um campeonato irregular por parte da equipa de Miguel Pinho: sem conseguir uma sequência superior a três vitórias consecutivas, foi capaz de empatar a dois no terreno do líder, do mesmo modo que averbou uma derrota no terreno do último, o GCR Ossela B.