Esmoriz recebe etapa do nacional

Depois de ter sido anunciado com cinco etapas, o Campeonato Nacional de Voleibol de Praia 2023 foi alargado para acolher uma etapa a decorrer na se na Praia de Esmoriz, em Ovar, entre 4 e 6 de agosto.

A prova que reúne as melhores duplas de seniores masculinos e femininos, arrancou no Porto, na Praia Internacional, junto ao Edifício Transparente, no último fim-de-semana de junho com as duplas Hugo Campos/João Pedrosa e Mariana Maia/Gabriela Coelho a subiram ao lugar mais alto do pódio, respetivamente em masculinos e em femininos.