Torneio do Buçaquinho – Especial Centenário

Sábado e domingo foram dias movimentados no Parque Desportivo do Buçaquinho, casa do FC Cortegaça que acolheu o torneio especial comemorativo do centenário do clube, com a participação de várias centenas de jovens nos escalões de sub-13 (futebol 11), sub-12 (futebol 9), sub-11, sub-10, sub-9 e sub-8 (futebol 7) e sub-7 (futebol 5).

Este é um momento marcante e de festa no final da atual época desportiva do Cortegaça que este ano se encontra a celebrar o seu centenário. O Futebol Clube de Cortegaça foi fundado em 5 de janeiro de 1923, como o nome de Football Club de Cortegaça, por César Cardoso, em Cortegaça (Ovar), vila onde ainda se encontra sediado.

Apesar de ser um clube histórico regional, na Associação de Futebol de Aveiro, o FC Cortegaça viveu algumas dificuldades, mas atravessa agora um momento de grande dinamismo com a sua formação a afirmar-se no futebol aveirense, em parceria com o projeto de futebol sénior Florgrade FC.