Desterrados assentam arraiais em Arada

De sábado até ontem, missas, música, procissões e pirotecnia animaram a vila de Arada: as festas em honra da Nossa Senhora do Desterro, padroeira dos desterrados e exilados. No sábado, a Banda Filarmónica Ovarense, a banda Ondas e a cantora Tita fizeram as honras da casa. O ponto alto das celebrações realizou-se no domingo, com a Missa Solene Campal presidida pelo bispo auxiliar da Diocese do Porto D. Roberto Rosmaninho Mariz, seguida da Majestosa Procissão. Hoje, há nova procissão pela manhã, sendo que o certame termina com um arraial e a Recitação do Terço na Capela da freguesia.