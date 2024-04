Dia da liberdade para as crianças no Buçaquinho

A 9ª edição do festival Gigantes Invisíveis decorre entre o feriado do Dia da Liberdade e o dia 30 de abril: carateriza-se por uma aposta na promoção da leitura em fase precoce, por conseguinte, uma ativação estimulante da descoberta das letras junto dos mais novos. O conjunto de atividades resulta do esforço conjunto da Câmara Municipal de Ovar e da companhia Imaginar do Gigante.

Em 2024, existe o desafio renovado de fazer, através dos livros, com que “os mais pequenos se tornem gigantes”. Para que isso suceda, o festival cruza vários formatos da literatura contemporânea para crianças. No pote programático há espetáculos gratuitos de teatro e música, dança e circo, bem como oficinas, leituras e apresentação de obras.

Atividades em curso – ‘A Revolução + Gigante é a Evolução dos + Pequenos’…

Para ‘revolucionar’ em definitivo o dia 25 de Abril há uma mostra de ilustração a abrir os trabalhos, sob o signo “Medonhos” (14h30); logo em seguida concerto com elementos da Orquestra Sinfónica Juvenil de Lisboa (quarteto que tocará às 15h30); o momento posterior consagra o lançamento do livro “A Liberdade É”; seguido da peça “Espera”, protagonizada pela companhia CIRCO EIA (Espanha), onde a dança e o circo se misturam para fazer as delícias da audiência – este espetáculo foi laureado com o prémio da Crítica 2017 de Melhor Espetáculo de Rua e com o prémio de melhor espetáculo do Festival TAC de Valladolid 2021.

No período que decorre entre os dias 26, 29 e 30 de abril (programação dos dias 27 e 28 é para o público em geral) o público-alvo escolar a usufruir das ações previstas será fundamentalmente o dos alunos residentes concelho de Ovar, que ao longo dessas datas da semana ocupará os jardins exteriores e espaços interiores na zona envolvente aos edifícios de acolhimento. Deste modo, as crianças em idade escolar vão desfrutar de oficinas cuja temática geral será: “Burilar Processos Criativos”, em três tópicos: Qual é a tua pergunta?, Formas e palavras da Liberdade e Manifesto para ser Livre. Há ainda teatro pela companhia Quadrilha, a peça “Gira Mundo” e lançamento do livro “Plouf”, 2ª edição, (tudo isto entre as 09h30 às 12h30 ao longo dos três dias).

O público em geral tem uma programação para usufruir nos dias 27 e 28 abril (sábado e domingo), que contempla no primeiro desses dois dias, uma conversa com Kátia Casimiro, escritora e contadora de histórias, acompanhada pelo músico Charles Domingos, uma conversa será moderada por Amadu Dafé, os três são naturais da Guiné-Bissau (14h30). Um pouco mais tarde, Cláudia Gaiolas terá a seu cargo a peça “Antiprincesas”, de Clarice linspector (16h30). Segue-se uma apresentação em SPC (sistema pictográfico para a comunicação) do trabalho “Espuma do Mar” (17h30) e também sob a responsabilidade de Catarina Peixoto, um outro momento, um workshop de arte para famílias intitulado “Rostos Únicos” (18h30). Ficam reservados dois momentos para o dia 28: “Instante”, livro a ser apresentado por Virgínia Millefiori e Helena Zália, bem como uma oficina de expressão plástica “Primavera na Asa”, também liderada por Helena Zália (14h30/ o segundo momento é às 16h30).