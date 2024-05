Dia do Ambiente no Buçaquinho com jogos e atividades lúdicas

Para assinalar o Dia do Ambiente, no próximo dia 2 de junho, o Parque Ambiental do Buçaquinho terá um dia aberto: água, energia, clima, vida terrestre, vida marítima e resíduos são os temas desta iniciativa de sensibilização ambiental direcionada para as famílias. ”O Parque Ambiental do Buçaquinho, um dos ícones naturais do concelho, é o espaço certo para deixar a mensagem que cuidar do planeta é uma missão de todos”, adianta Domingo Silva, que não tem dúvidas ser “fundamental comprometer as crianças e as famílias com os desafios ambientais que enfrentamos e não há forma melhor de aprender do que em contexto divertido”. O autarca crê que o Município deve dar o exemplo no que toca às preocupações ambientais. “Quer através de ações de sensibilização como esta, quer dos meios disponíveis no concelho para o devido tratamento dos resíduos, quer também através de descontos nas tarifas dos resíduos sólidos urbanos, temos vindo a executar inúmeras ações que visam impactar o quotidiano das pessoas, incentivando-as a adotar hábitos mais sustentáveis”.

