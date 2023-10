Escola Oliveira Lopes comemora 113 anos

A Escola Oliveira Lopes está de parabéns. No passado dia 2 de outubro, foram assinalados os 113 anos da fundação da instituição, assim como foi dia de homenagear os patronos: os irmãos Oliveira Lopes. A efeméride foi celebrada com uma romagem ao jazigo dos irmãos Oliveira Lopes por parte dos alunos do 4.º ano da Escola Básica da Regedoura, que colocaram flores trazidas de casa, e a deposição uma coroa de flores da Associação dos Antigos Alunos da Escola Oliveira Lopes. Os mesmos alunos foram de seguida realizar uma visita guiada ao Museu Escolar Oliveira Lopes, edifício fundado em 1996, há 27 anos. Na Escola Básica da Regedoura houve uma ainda a partilha de um bolo de aniversário alusivo à data. A iniciativa foi organizada pela Associação dos Antigos Alunos da Escola Oliveira Lopes em parceria com a Câmara Municipal de Ovar, a Junta de Freguesia de Válega e o Agrupamento de Escolas Ovar Sul – com o qual o N realizou recentemente uma entrevista.

