Estão abertas candidaturas às Bolsas de Estudo

A Câmara Municipal de Ovar, à semelhança de anos anteriores, voltou a abrir as candidaturas às Bolsas de Estudo para alunos do Ensino Superior. O período de candidatura para este ano letivo decorre entre 13 e 24 de novembro. Este apoio insere-se nas políticas municipais de apoio às famílias e visa “contribuir para promover iguais oportunidades de acesso à educação para todos os jovens do concelho”.

Para concorrem ao apoio, os candidatos devem ter idade não superior a 25 anos, comprovar a sua carência económica, serem recenseados e residirem no concelho de Ovar há pelo menos dois anos.

