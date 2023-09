Exposição inspirada em M. A. Pina alerta para problema das pessoas sem-abrigo

Nos próximos dias 9, 10 e 11 de Outubro, terá lugar na Escola de Artes e Ofícios de Ovar a exposição “Como se desenha uma casa”, com curadoria do Projeto Contexto, do Centro Comunitário de Esmoriz. Inspirada no poema com o mesmo nome de Manuel António Pina, a Contexto pretende, com a iniciativa “aproximar a comunidade das dinâmicas e vivências das pessoas em situação de sem abrigo”, conforme se pode ler nas redes sociais da organização. A Contexto não especificou, ainda assim, que tipo de peças estarão expostas em outubro.

