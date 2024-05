“Faz-te às Férias” no ar a 1 de julho

Com duas dezenas de propostas, o “Faz-te às Férias” volta a animar o verão das crianças do município. O Programa Municipal de Ocupação dos Tempos Livres, dedicado a crianças do 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico, vai decorrer de 1 de julho a 14 de agosto e programa “32 dias de férias inesquecíveis”, pode ler-se em nota de imprensa. Praia, piscina, zumba, basquetebol, culinária, ciências, dança, expressões plásticas, passeios a cavalo, são algumas das propostas para todos os gostos e interesses. “O Faz-te às Férias integra inúmeras iniciativas e atividades lúdico-pedagógicas, culturais, desportivas, científicas e artísticas, num programa que foi desenhado para proporcionar experiências únicas às crianças, estimulando uma aprendizagem divertida e saudável, o convívio e a interação social entre os participantes”, frisa Domingos Silva, que destaca ainda “as atividades ao ar livre que levam as crianças a conhecerem e a usufruir de espaços de excelência do concelho, tais como as praias, o Parque Urbano, ou Parque Ambiental do Buçaquinho”. Este programa é destinado a alunos do concelho do 1º e 2º CEB e irá funcionar na Escola Básica António Dias Simões, em Ovar, e na Escola Básica da Praia, em Esmoriz. As inscrições já estão abertas. Os interessados devem formalizar a candidatura até ao dia 2 de junho no Balcão de Atendimento da Câmara Municipal de Ovar, ou no seguinte endereço: https://siga1.edubox.pt/SIGA/memberLogin.aspx.

