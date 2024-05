Festival Internacional de Marionetas na edição número 10

O sempre aguardado Festival Internacional de Marionetas de Ovar (FIMO) está agendado para os dias 14, 15 e 16 de junho, prometendo “três dias repletos de magia, criatividade e espetáculos deslumbrantes”. Este evento gratuito, que se tornou uma referência internacional no mundo das marionetas, atrai anualmente talentosos artistas de todo o mundo para a cidade de Ovar. A abertura oficial do FIMO acontecerá na sexta-feira à noite, dia 14 de junho, com um espetáculo inaugural que promete surpreender o público presente. Este espetáculo temático terá como foco o Teatro Dom Roberto, inscrito no Inventário Nacional de Património Cultural Imaterial, que será apresentado pelo grupo dos voluntários do FIMO, com a coordenação do conhecido marionetista português Rui Sousa. Será apenas o começo de um fim de semana repleto dos mais variados espetáculos, que se estenderão por mais dois dias consecutivos, oferecendo uma variedade de performances em diversos pontos e horários ao longo dos dias. Desde marionetas clássicas até performances inovadoras e vanguardistas, o FIMO celebrará a diversidade e a arte das marionetas em todas as suas formas. O Festival Internacional de Marionetas de Ovar é uma oportunidade para os amantes das artes performativas, as famílias e os curiosos explorarem o mundo encantado das marionetas, enquanto desfrutam de três dias de cultura, criatividade e diversão.