GNR de Ovar oferece cama articulada a cidadã de Cortegaça

O Destacamento Territorial da GNR de Ovar, em parceria com o Centro Comunitário de Esmoriz, ofereceu uma cama articulada a uma senhora de 87 anos, residente em Cortegaça. A doação foi assinalada com um torneio de futebol solidário, realizado no Futpark de Cortegaça entre elementos do Comando de Aveiro (de que Ovar faz parte), assim como o corte de um bolo de aniversário. O equipamento foi cedido pela empresa JMS – Mobiliário Hospitalar. Na sequência da atividade diária da SPCPC junto do Centro Comunitário de Esmoriz, a secção teve conhecimento da necessidade de apoio a uma idosa. Esta, devido à idade e à fragilidade motora, irá ficar em breve acamada e impossibilitada assim de qualquer locomoção, necessitando de uma cama articulada com proteções laterais. Através da contribuição dos militares que prestam serviço nos seis postos que fazem parte do Destacamento Territorial de Ovar, a ação permitiu angariar os fundos necessários para doar a cama articulada de que a idosa necessita.