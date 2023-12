Ifthenpay com crescimento de 15% na Black Friday

Black Friday faz volume de pagamentos disparar mais 15% em Novembro com mais de 110 milhões de euros movimentados ao longo deste mês. O volume total de pagamentos desde o início do ano já ultrapassa os 1.158 milhões de euros até à Black Friday, reflectindo mais 21% de crescimento.

A Ifthenpay, empresa portuguesa sedeada em Santa Maria da Feira, especializada e líder de mercado em pagamentos digitais para empresas, anunciou no passado dia 28 de Novembro que registou um crescimento de mais 15% ao longo do mês de Novembro na movimentação financeira através dos seus pagamentos digitais ( mais 110 milhões de euros), e por comparação com período homólogo do ano anterior. Este crescimento foi impulsionado pela iniciativa da Black Friday dos seus clientes comerciantes, que decorreu desde o início do mês de Novembro.

