Inaugurada a Requalificação do Largo de São Luís em Esmoriz

No âmbito do 50.º aniversário do 25 de abril, foi inaugurada a requalificação do Largo de São Luís. O espaço conta agora com um novo parque infantil, ajardinamentos, um saneamento renovado, arruamentos renovados, passeios, redefinição dos estacionamentos, ecopontos e luminárias.

Cerca de meia cidadãos estiveram presentes no local (mais alguns assistindo ao momento a partir das varandas dos seus apartamentos).

António Sá, presidente da Junta de Freguesia de Esmoriz, afirmou que esta é uma prova de que o executivo da Junta voltou a honrar a palavra com a comunidade e que a obra no terreno: “Pode demorar o seu tempo, mas fazemos. Somos homens de palavra.”, disse.

Leia a notícia completa na nossa edição impressa.