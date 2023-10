Joaquim Baptista será o novo presidente da CIRA

Depois de 22 anos à frente dos destinos da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), Ribau Esteves passa o testemunho a Joaquim Baptista, actual presidente da Câmara Municipal da Murtosa. A mudança tinha sido já anunciada há dois anos, com o objectivo de realizar uma “transição cuidada”.

A transferência de liderança ocorrerá no próximo Conselho Intermunicipal da CIRA, a realizar dia 23 de Outubro, em Ovar, mas Ribau Esteves despede-se da Assembleia Intermunicipal no próximo dia 13, numa sessão extraordinária para debater a estratégia de desenvolvimento territorial a submeter a financiamento do programa Portugal 2030.

As definições resultantes desta sessão serão depois apresentadas no Congresso da CIRA, que inicia a 15 de Outubro com um concerto pela Filarmonia das Beiras no Centro de Artes de Ovar.

Joaquim Baptista, natural da Murtosa, é licenciado em Produção Agrícola pela Escola Superior Agrária de Coimbra.

Leia a notícia completa na nossa edição impressa.