“Liberdade para criar” é o tema da 5ª edição do LEIA

Está para breve mais uma edição do LEIA – Livros, Encontros, Ideias e Autores que se vai realizar nos dias 5 e 6 de julho, na Biblioteca Municipal de Ovar. Organizado pela Rede de Bibliotecas de Ovar, numa parceria entre o Município de Ovar e o CFIEMO – Centro de Formação Intermunicipal de Estarreja, Murtosa e Ovar, o festival vai para a 5.ª edição. Estas jornadas contemplam dez horas de formação e visam difundir boas práticas e partilhar conhecimentos e experiências entre os participantes, contribuindo para “a construção de bibliotecas cada vez mais vivas”, pode ler-se em comunicado. “Estas jornadas são já uma referência na região”, refere Ana Cunha, vereadora com o pelouro das Bibliotecas, destacando a importância de “proporcionar momentos de capacitação e partilha dos bibliotecários e professores, por forma a garantir bibliotecas cada vez mais dinâmicas, com momentos de aprendizagem multidisciplinares que vão ao encontro das expectativas e necessidades dos diferentes públicos”. Direcionado a professores-bibliotecários, outros docentes, técnicos das bibliotecas municipais e mediadores da leitura, o LEIA volta a explorar a importância da criatividade e da educação não-formal na aprendizagem. Numa edição especial, evocativa do 25 de abril, “Liberdade para criar” é, assim, o mote para as várias oficinas criativas que convidam os participantes a ingressar numa viagem entre as múltiplas perspetivas e abordagens das imagens e das palavras.

