A agência de viagens de aventura Landescape fundou uma associação cultural em Ovar. O espaço, que abriu portas ao público no mês de março, está aberto a “todas as propostas culturais”: de conversas à volta do mundo às sessões de culinária ao vivo, de caminhadas guiadas a exibição de cinema documental, dos contos infantis às oficinas de escrita.

