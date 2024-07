Maceda em Festa

Durante três dias, a vila de Maceda acolheu as tradicionais celebrações de São Pedro, santo padroeiro da freguesia. Marchas populares com cinco coletivos diferentes, música com Augusto Canário, fogo de artifício, missa solene e, culminando o fim de semana , a procissão solene, com doze andores a percorrer pela hora de almoço as ruas da vila. Este momento foi acompanhado pelo presidente da Junta de Freguesia de Maceda, Miguel Silva, pelo presidente da Assembleia Municipal de Ovar, Pedro Braga da Cruz, bem como pelo presidente da Câmara Municipal de Ovar, Domingos Silva. As celebrações encerraram com um concerto do grupo musical Pontofixo, que animou a noite de domingo.