Mais iluminação na Praia do Furadouro

A Câmara Municipal de Ovar e a E-Redes concertaram uma estratégia para a resolução da iluminação pública na Praia do Furadouro, que terá início no terreno a curto prazo.

A problemática da falta de iluminação nesta zona balnear do concelho tem vindo a sentir-se ao longo dos últimos anos e, pontualmente, a autarquia tem vindo a minimizar os problemas. Contudo, com o agravamento da avaria da cablagem/rede elétrica, da responsabilidade da E-Redes, as soluções pontuais já não surtem efeito e é necessária uma intervenção de fundo.

Neste sentido, a Câmara Municipal de Ovar e a E- Redes vão avançar a curto prazo com uma intervenção de substituição da rede elétrica e equipamentos de iluminação, que será dividida em três fases. A primeira deverá estar concluída até ao final do primeiro semestre de 2024. As seguintes prolongar-se-ão pela época balnear.

Avenida Central também sofrerá requalificação

Paralelamente, a Câmara Municipal de Ovar está a desenvolver e apresentará em breve uma intervenção de requalificação mais abrangente para a Av. Central do Furadouro.

Para o presidente da Câmara Municipal de Ovar, Domingos Silva, “há muito que a Autarquia está atenta, a acompanhar e a trabalhar para que o problema da iluminação pública do Furadouro seja resolvido de uma vez por todas. É necessário dar dignidade, conforto e segurança a uma das principais praias do nosso território, e que já é fustigada por outros problemas, como a defesa da costa”.