Manuel Malícia: “Temos a pior geração de autarcas de que há memória no concelho de Ovar”

Natural de Arada, Manuel Malícia é uma as vozes mais atentas e respeitadas quanto ao curso do concelho de Ovar. Foi vereador da cultura na presidência de Armando França, passando depois a presidir a Assembleia Municipal no mandato de Manuel Oliveira (2005-2013). Esteve ainda pelo cargo de Delegado Regional da Juventude. Está no ensino há duas décadas, lecionando na Escola Secundária de Santa Maria da Feira. Nos últimos anos, distanciou-se da atividade partidária (há mais de uma década que não milita em nenhum partido), mas sem nunca perder o foco no “fervilhar da atividade socio-comunitária de Ovar”.

Esta é a primeira de duas partes de uma longa entrevista concedida ao N, onde expõe de forma alargada a sua visão para um município “em declínio”, e em seu entender sob ameaça a cinco níveis: socio-económico, saúde, cultural, político e ambiental.

