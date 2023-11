Mãos solidárias apresenta nova resposta social para bebés

O projeto humanitário Mãos Solidárias, da Paróquia S. Cristóvão de Ovar, vai apresentar a nova iniciativa “Berço Solidário”. Assente na premissa de auxiliar os mais carenciados, o “Berço Solidário” é direcionado a mães e bebés em situação de fragilidade económica e social.

O renovado Auditório dos Bombeiros Voluntários de Ovar (BVO) vai receber a apresentação no próximo dia 25 de novembro, pelas 21h. O momento irá contar com a participação do Grupo Coral da Justiça. Criado em 1984, no Palácio da Justiça do Porto, o grupo dedica-se à interpretação e difusão da música coral e instrumental e do canto e dança populares.

Os lugares são limitados à capacidade do espaço e os ingressos estão à venda na secretaria da Paróquia de Ovar, nas instalações do Mãos Solidárias e no próprio local no dia do evento, caso haja bilhetes disponíveis. A entrada tem o valor de 10€ e habilita à participação num sorteio surpresa. O valor monetário arrecadado irá reverter na totalidade para financiar o “Berço Solidário”.

O Mãos Solidárias tem como objetivo apoiar utentes carenciados nas suas necessidades mais básicas. As ajudas disponíveis são feitas sem perguntas ou formulários, passando por apoio alimentar, refeições confecionadas, roupa, banho e uma horta biológica comunitária.