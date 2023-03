Mar de gente na Avenida

A Avenida Sá Carneiro, em Ovar, foi escassa para os milhares de pessoas que rumaram à cidade para assistir ao desfilo do Grande Corso carnavalesco. Os temas foram muitos, com especial incidência na temática ambiental. Foram assinalados os 30 anos da Escola de Samba Charanguinha e os 50 do grupo Pindéricus. Houve lugar a desfile de militares, sultões, piratas, palhaços, e até Fidel Castro e Marilyn Monroe marcaram presença. O samba não podia faltar, arrastando consigo dezenas de bailarinas que não esmoreceram durante todo o percurso. Apesar da edição de 2023 não prever prémios para os melhores foliões, os participantes não descuraram e, aproveitando muitos materiais que estavam na gaveta devido à pandemia, proporcionaram uma festa de muita imaginação e cor. Tal a imaginação presente, que o presidente da Autarquia aplaudiu de pé durante todo o desfile.