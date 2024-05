McDonald’s Ovar é o 201.º da marca em Portugal

O McDonald’s Ovar já abriu. É o primeiro restaurante da cidade de Ovar e o 201.º restaurante da McDonald’s a nível nacional. O restaurante situa-se na Estrada de São João e vai ser gerido por Marisa Louro, franquiada da McDonald’s desde 2023 e atualmente responsável por mais um restaurante da marca. Na senda da já normalizada celebração do interesse privado enquanto interesse público, na cerimónia de inauguração marcaram presença o presidente da Câmara, Domingos Silva, assim como o presidente da União das Freguesias de Ovar, Bruno Oliveira. A abertura vem criar cerca de 60 novos postos de trabalho diretos, recrutados na região, e que “certamente serão reforçados com o desenrolar da atividade”, pode ler-se em comunicado de imprensa. O restaurante McDonald’s Ovar apresenta o serviço McDrive que disponibiliza duas pistas de acesso permitindo um atendimento ainda mais rápido e uma maior conveniência aos seus clientes. Tem capacidade para 131 lugares sentados na sala e 72 na esplanada, onde se encontra também um parque infantil. O restaurante conta com parque de estacionamento com 40 lugares, incluindo 12 lugares dedicados: 3 a famílias, 3 para mobilidade condicionada, 2 para pedidos mobile – o serviço da McDonald’s para pedidos na aplicação de telemóvel – 2 para McDelivery e 2 para carregamento elétrico.

Leia a notícia completa na nossa edição impressa.